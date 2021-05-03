NBA衞冕冠軍湖人近期狀態低沉，現時位列西岸第6但勝場已經毫無優勢，隨時要以跌入附加賽區域爭奪季後賽席位。而近日球隊又收壞消息，隊內控衞舒路達（Dennis Schroder）更有指因聯盟的健康及安全協議，將會缺陣10至14日，暫未知確實復出時間，但大有機會緣盡今季餘下的6場常規賽。

今季舒路達上陣59場取得15.5分、5.8次助攻，以及3.5次籃板，雖然數據上對比近幾季亦有所下滑，但在占士缺陣期間，這位德國控衞就成為球隊持球進攻點，而現時在勒邦占士（LeBron James）傷癒不久狀態未提升下，舒路達的角色亦極為重要。可是現時要缺陣10至14日之下，令湖人原本已經薄弱的外線進攻力更見影響，在最後衝刺階段勢必對球隊有所影響。

今季湖人遭遇大大小小不同的傷病潮，主力勒邦占士及安東尼戴維斯（Anthony Davis）先後因傷缺陣一段長時間。而球隊的新兵包括夏利爾（Montrezl Harrell）、馬克加素（Marc Gasol），甚至舒路達亦未能打出水準，令實力相比去季有所下滑。

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