周二歐聯四強次回合，曼城上周作客2:1反勝巴黎聖日耳門（PSG），今場回到主場距離創歷史首次躋身歐聯決賽只差90分鐘。經歷季初受傷及狀態不足，奇雲迪布尼（KDB）進入下半季始終是藍月數糊人物，曼城要淘汰PSG入決賽，睇你！文：何西

曼城在上周六英超作客水晶宮以2:0取勝，聯賽冠軍已近在咫尺，再贏一場便能重奪英超錦標，更有本錢將火力集中在今晚迎戰PSG的關鍵戰。曼城領隊哥迪奧拿在上仗派上大量「二隊」球員上陣，迪布尼等一眾近期在更重要、歐聯賽事擔正的主力，僅被列為後備坐足全場，留力等待PSG來襲。

歐戰專員表現超班

迪布尼在2015年以破當時曼城轉會費紀錄的5,500萬鎊（約5.9億港元）由禾夫斯堡加盟，不經不覺已經六年，至今助藍月贏過兩次英超錦標，惟在歐戰始終一事無成，KDB被譽為當今球壇其中一位最出色的球員，責無旁貸要帶領曼城染指歐聯冠軍，而今年似乎正是最好機會。

首回合征PSG取作客入球

KDB在今季季初曾經受傷，狀態上亦並非處於最巔峯水平，他在上半季（9至12月）共上陣13場英超，當中12場踢足全場，貢獻2球及7次助攻，該2入球皆是來自12碼。進入2021年，哥帥明顯將KDB更多用在歐聯戰線上，1月至今上陣14場英超僅4場踢足，共809分鐘貢獻3入球4助攻。歐聯方面，迪布尼在分組賽階段僅為曼城

上陣兩場，表現非常不俗，同以3:0比分大勝馬賽及奧林比亞高斯的2仗，各製造了兩次助攻。進入淘汰階段，KDB在16強首回合贏慕遜加柏一役，因剛傷癒被列為後備未有上陣，隨後四場歐聯都擔正並踢足，並在16強次回合、8強首回合2:1贏多蒙特，到上周作客PSG攻入扳平一球，4仗中佔3場皆有建功，助藍月在淘汰賽至今仍保持全勝。由上屆歐聯16強起，KDB近九場有上陣的歐聯比賽，合共為曼城直接及間接貢獻10球，錄得5入球及5次助攻。藍月要在周二創歷史首次躋身歐聯決賽，甚至一圓終極目標贏得歐聯冠軍夢想，比利時中場迪布尼的作用舉足輕重。

文：何西

---------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波