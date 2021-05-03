衞冕日職的川崎前鋒，挾上場榜首大戰作客4:0大破次席名古屋鯨魚的餘威，在周二聯賽於主場再鬥鯨魚時，基本上勝望甚濃。不過，前鋒今季於主場作戰反不如客場般開放，因此，不妨博前鋒今役開[和/主]，並補中位數[10.5球]的角球開「大」。（球賽編號：星期二1；今日2:00pm開賽）

今季主場少大炒

川崎前鋒於五日前的日職榜首大戰，令人意外地作客以4:0大勝次席的名古屋鯨魚，並把榜首優勢由3分增至6分。目前，前鋒以13戰得35分居首，只要在周二的日職再一次擊敗鯨魚，優勢就會擴展至九分，全體球員都為今役磨拳擦掌。人腳方面，上仗梅開二度的前鋒李安度達美奧今役料會續擔正，夥拍上仗亦有一球進賬的旗手怜央攻堅，配合主力如中場家長昭博等，前鋒今役絕對有力再次攻破鯨魚大門。

不過，今役取前鋒開[和/主]而非[主/主]，是因為前鋒今季在主場反而踢得較為謹慎，在主場最多亦不過淨勝對手兩球，不像作客時動輒數對手5:0或5:1，難怪球隊近5場主場聯賽就有3場是半場打和而全場勝出（見附表1），加上今役對手鯨魚實力亦好，經歷上仗大敗後，今役更會做好防守工作，取前鋒開[和/主]較合理。

近四場角球偏多

目前以29分排次席的名古屋鯨魚，上仗大敗很大程度因為球隊太早失球，於開賽頭23分鐘已失3球打亂球隊部署，加上教頭費卡丹迪在賽前確診，要隔離下而無法領軍。今役相信費卡丹迪仍未能到場邊督師，但其副手干卡吸取過上仗慘敗經驗後，今役調兵遣將相信會有所進步，球隊有力頂得住半場。另外，由於前鋒今季角球偏多，近四場聯賽的角球數更全部達雙位數（見附表2），今役亦可補角球開「大」。

文：數人