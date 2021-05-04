歐洲足協（UEFA）周二宣佈，今屆歐國盃各支球隊的大軍名單將由過去的23人增至26人，以減輕球員在球季結束後的體力負擔，以及預防在賽事期間出現確診個案時，各支球隊仍有足夠球員應付比賽。

UEFA國際賽事委員會在上月提出容許每隊球員名單增至26人，這項建議在周二獲得UEFA執行委員會正式通過。UFEA表示，有關安排讓球員獲得更多休息時間，以及確保歐國盃在疫情期間能夠順利進行。另外，UEFA亦於上月初落實，今屆歐國盃的換人名額將會增至5人。

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