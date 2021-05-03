周二歐聯四強次回合，首回合贏波的曼城將回到主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG）。藍月在首回合下半場連入2球反勝2:1，雖然手執兩個作客入球但料不會踢得太保守；而PSG今仗更是背水一戰，勢必去盡搏連續兩季打入決賽，預期將上演入球騷，敲「入球大細」[3/3.5球]的「大」。（球賽編號：星期二8；now643、有線656及無綫myTV Super303台明日3:00am直播）

上周兩軍交鋒，PSG靠隊長馬昆奴斯哥利亞上半場接應角球頂入領先，可惜下半場未能守住，被奇雲迪布尼及馬列斯各入一球反超。尾段PSG雖然積極反撲，但因伊祖沙古爾被逐下令形勢更嚴峻，主場不幸以1:2落敗。

事隔一周再次碰頭，曼城的陣容極為完整，而上輪聯賽對水晶宮一役，領隊哥迪奧拿更輪休迪布尼及根度簡等多名主力，今仗可全力出擊。相反PSG就有首席射手基利安麥巴比因傷缺陣上輪聯賽，但教練普捷天奴表明這位22歲前鋒可趕及復出，續與尼馬及迪馬利亞合作攻堅。

藍月在比數上領先，惟預期今仗仍會是佔據主動的一方，PSG料維持過去穩守突擊的打法。事實上，今季PSG的歐聯客場成績極佳，5戰4勝1敗，當中更曾贏巴塞隆拿及拜仁慕尼黑等強隊。教練普捷天奴前季帶領熱刺，在歐聯晉級路上不乏驚天逆轉晉級經驗，其中一場經典正是8強次回合作客3:4不敵曼城，但成功以作客入球優惠晉身決賽，是役再次來到伊蒂哈德航空球場將力圖創造奇蹟。不過PSG近七場歐聯比賽有失球，今仗面對陣容完整的曼城相信亦不例外，戰況隨時大開大合，看好雙方大手交易。

（賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。）

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