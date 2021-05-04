因疫情接近一年半沒海外比賽的香港划艇隊，明日將於東京灣台場的奧運場地出戰東奧亞大區資格賽，打頭陣有多項世界室內划艇（滑軌）紀錄保持者陳至鋒越級挑戰男子公開組單人艇，港隊教練白勵（Chris）表示，今日剛做完到步後第二次病毒檢測，港隊各人均呈「陰性」，六名港將將全數出戰四個賽項的資格賽，同場有近月爆疫冠全球的印度代表，Chris表示不擔心：「相信保持社交距離及做好清潔措施，不太擔心，我反而興幸東京在疫情仍未控制很好下，繼續辦這比賽。」

今次東奧資格賽採「賽事泡泡」進行，以香港為例，他們上周六（五月一日）飛抵東京後，即場接受病毒測試，事隔三日，今日做了第二次病毒測試，本周五離開東京前再做一次測試，在日期間，有專車接送各人往返酒店及賽場，飲食也只可以在酒店單人房內進行，不能走入社區。

比賽分三天進行，香港派出三男三女出戰四個賽項，同場都有近月疫情嚴峻的印度代表，明日的初賽，包括原本輕量級的陳至鋒及洪詠甄的男、女公組單人艇，各有14人競逐奧運入場券，男子輕量級雙人艇代表趙顯臻及王瑋駿，共有九艇競逐，女子輕量級雙人艇的梁穎桉及黃湘儀，同組組有12艇；據了解，香港划艇隊已在出發前接種了兩劑疫苗，各項賽事頭六名可躋身決賽，Chris表示，因疫情沒比賽接近一年半的港隊代表，現時狀態不及疫情前，希望為東奧入場券一拼。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波