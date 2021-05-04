曼聯球迷周日導致英超雙紅會要改期的「反格拉沙家族」示威餘波未了，曼聯周一發表聲明，否認示威者可以進入球場是因為有會方員工故意打開了閘門的報道。聲明透露曼聯將與警方合作，識別參與了犯罪活動的人士，並將會對當中的季票持有人及會員作出制裁。

曼聯周一在聲明中表示，「儘管很多球迷希望行使他們示威及和平表達意見的權利，但部分人意圖擾亂球隊準備和比賽本身，在洛瑞酒店和球場發生的事就是證明。」

「主流和社交媒體上，示威者透過球會員亞打開的閘門而得以進入球場的報道絕對不正確。」

「在衝破了球場外的障礙和安全設施後，有些示威者爬到了慕尼黑通道盡頭的閘門，然後強行由一個側門進入球場，之後再打開外面的一道門讓其他人進入大堂範圍和球場。第二次是有一名示威者打破了殘疾人士通道的升降機門，令一群人士得以進入看台。」

「我們大部份球迷已經或將會譴責刑事破壞，以及任何對球會職員、警員或其他球迷的暴力行為，而這些現在已成為了警方處理的事。球會不想看到任何和平示威者受懲罰，但將會跟警方合作，識別那些參與犯罪活動的人，並會根據相關政策制裁當中的季票持有人及會員。」

關於比賽重新安排的資訊，曼聯表示會與英超賽會討論和達成協議後公佈，並指會方仍將透過球迷論壇及其他適當渠道與球迷溝通。

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