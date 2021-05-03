周二歐聯四強次回合，落後1:2的巴黎聖日耳門（PSG）需要作客挑戰曼城，雖然PSG前鋒雙子基利安麥巴比及尼馬（圖中）今季發揮出色，惟首回合面對藍月的防線居然同時啞火。連同上季的歐聯賽事，巴西前鋒尼馬已經有六場歐聯淘汰賽未能取得入球，看來這名巴西前鋒在大戰時的表現確實有待改善。

PSG前場粒粒皆星，擅於盤扭的尼馬依然是球隊發動進攻的重要一員，惟去到淘汰賽階段，尼馬必成重點防守對象。其實尼馬自上季在歐聯16強次回合，主場2:0擊敗多蒙特一仗有進賬後，隨後在對陣阿特蘭大、RB萊比錫及拜仁慕尼黑皆「食白果」，最終球隊亦在決賽中飲恨。直至今季，尼馬在小組賽最後一輪，主場5:1大勝巴沙克舒希一仗大演「帽子戲法」之後，於淘汰賽兩鬥拜仁以及對陣曼城仍然無法打破入球荒，令到入球重任要落在麥巴比的身上。

尼馬與PSG的合約到明年夏天就會到期，雖然此前這名巴西球星表示自己與球會的合約談判在進行當中，不過西媒表示29歲的尼馬依然希望重返巴塞隆拿，希望可以與球王美斯故劍重逢；PSG方面對尼馬續留的信心亦不大，並作好今夏將他出售的打算。不過這筆交易的最大困難在於巴塞財政狀況不佳，難以再用高價回購尼馬，而且球會方面優先考慮簽入多蒙特射手艾寧夏蘭特，而非尼馬。

文：王杰