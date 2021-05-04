愉園主教練鮑家耀早前被裁定言語上性別歧視女球證羅碧芝成立，被罰停賽10場，愉園就此上訴，足總上訴委員會維持對鮑家耀停賽10場的判決，但接受愉園求情，罰款由3,000元減至500元。

3月21日愉園作客天水圍飛馬的比賽，由港超聯唯一女球證羅碧芝擔任主球證，她被指在該仗執法水平欠佳，鮑家耀在賽後向傳媒炮轟羅碧芝，並表示：「求足總不要再安排女球證。」羅碧芝事後向足總投訴鮑家耀，鮑被紀律委員會裁定違反紀律章程，判罰停賽10場。

愉園為鮑家耀提出上訴，惟上訴今日決定維持原判，愉園會方在上訴委員會會後指，上訴理據為港超聯只有一位女球證，鮑的言論只針對該名球證，並非與性別有關，但上訴委員會沒有接受。因鮑被指控的紀律章程第四章第15.2.1項，最低懲罰為停賽10場，故鮑家耀上訴失敗亦不能減刑，維持10場不能進入比賽場地的處分，今季肯定不能再領軍之餘，亦會影響來季，不能在首三場賽事領軍。然而，委員會接受愉園求情，故由原本的3,000元罰款減至500元。

愉園球員林衍廷早前被判違反紀律章程第四章第15.1項成立，停賽10場，愉園沒有提出上訴，但已以罰款代替一半場數，只需停賽五場，按例有機會在今季復出，但愉園已決定內部處分林衍廷，季內不會派遺他上陣。

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