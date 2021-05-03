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歐聯4強｜最貴大戰 PSG要靠四億鎊鋒線翻身

44分鐘前
價值四億鎊的尼馬及麥巴比為PSG反勝晉級關鍵。

曼城與巴黎聖日耳門（PSG）兩支土豪球隊，上周在歐聯四強首回合，合演了一場金錢對決，事關2隊正選球員的轉會費總計接近10億鎊，結果單計正選已花了5.27億鎊打造的PSG，在首回合先以1:2不敵正選轉會費亦達4.68億鎊的曼城，PSG次回合若果想踢翻身仗，料要依靠四億鎊打造的鋒線。

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2支球隊都是近10年冒起的土豪球隊，當中PSG自卡塔爾油王入主後，曾破世界轉會費紀錄的1.98億鎊購入尼馬，翌季再以1.67億鎊買斷基利安麥巴比，再配合4,430萬鎊轉會費的迪馬利亞，首回合的正選三叉戟已花費PSG達四億鎊的轉會費。若然教練普捷天奴希望搶攻，更可派上轉會費達3,000萬鎊的達斯拿出戰。

至於曼城方面，單是防線已花費了球會高達兩億鎊，當中魯賓戴亞斯身價更高達6,400萬鎊。曼城進攻球員中雖然沒有「億萬鎊先生」，然而6,000萬鎊的馬列斯、5,500萬鎊的奇雲迪布尼、4,350萬英鎊的貝拿度施華，仍能製造出可媲美PSG天價三叉戟的攻勢。

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值得一提的是，首回合2軍各有1名青訓球員正選上陣，分別是PSG法籍中堅派斯奴甘佩比，以及曼城超新星三獅中場菲爾科頓。至於這場金錢對決中還有另一奇葩，就是首回合為PSG正選上陣的左後衞米素爾巴卡，兩年前從阿積士免費來投，因正選左閘受傷才令這位20歲荷蘭守將有擔正機會，亦成為兩隊中唯一不用花轉會費購入的正選球員。

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