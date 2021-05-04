曼聯球迷周日在示威活動中闖入奧脫福，最終令對利物浦的英超雙紅會取消而要擇日再賽。據英國《鏡報》報道，一名醉酒球迷甚至闖進了主隊更衣室，並且對職員們大聲叫嚷，令職員們感到震驚。

據報道，逾百名示威者闖進球場及有部份人走進球員通道時，有包括隊醫、物理治療師、按摩師及球衣管理員等九名職員正為對利物浦的比賽作準備，其中一名不受控制的球迷去到一隊更衣室，向職員們大聲叫嚷令他們擔心人身安全。報道指，打破了電視攝影機及向Sky Sports位置投擲信號彈的球迷們，亦取走了角球旗和25個比賽用球。

感到憂慮的職員被指令將他們自己鎖在卜比查爾頓看台辦工室，領隊蘇斯克查和球員們則身處洛利酒店，他們遭另一批示威者阻止前往比賽，雙紅會最終取消。警方其後證實，總共有六名警員受傷，一名與示威活動有關的28歲男子被拘捕。

另外，英國《太陽報》報道，一名拿着角球旗在奧脫福球場上跑過的示威者，後來被拍到從角球旗吸可疑的白色粉末。在Snapchat上分享的片段中可以看到，該名球迷在球場外向角球旗的旗桿撒上白色粉末，而他疑似以鼻子吸走粉末後，舉起有曼聯會徽的旗，向着鏡頭大笑並高叫「United」。

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