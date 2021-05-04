皇家馬德里後衞馬些路由於早前被西班牙政府隨機選中，需要在周二的馬德里議會選舉擔任票站監督人員，與球隊出發前往英國備戰歐聯的時間「撞期」，幸好這位巴西後衞最後獲得一位熱心市民幫助，最後得以提前「收工」與球隊會合。

由於馬些路在2011年已經取得西班牙國籍，因此與一般西班牙市民一樣有機會被政府隨機選出，履行各種公民義務。由於馬些路需要擔任監督工作的馬德里議會選舉與皇馬出發前往英國備戰的日子撞期，馬些路曾經向政府申請豁免，但最終遭到否決。

據西班牙傳媒指，馬些路周二早上按規定到票站「開工」，由於票站監督工作分成兩班，馬些路需要在負責下午班的市民「接更」後才可以離開，幸好有一位負責下午班的老婆婆提出提前接替馬些路的工作，這位皇馬球星才能夠提前「收工」，趕及與球隊一同前往英國。

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