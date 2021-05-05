周二上演的歐聯四強次回合賽事，主隊曼城藉發揮出色的馬列斯上、下半場各入一球，以2:0擊敗巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計以4:1擊敗對方，球會史上首次晉級歐聯決賽。曼城兩回合都能擊敗PSG，一眾後防球員都有高水準演出實為致勝關鍵。

曼城領隊哥迪奧拿向來重視防線的穩健性，從他上任以來多次重金收購門將和後場球員就是最佳證明。到了今季，哥帥收購的防守球員，終協助曼城首次晉級歐聯決賽。英國傳媒賽後就大讚，曼城中堅史東斯今季的表現實脫胎換骨，一改昔日常犯錯的毛病。其拍檔魯賓戴亞斯則當選今場比賽最佳球員。這位葡萄牙國腳今場傳球成功率達90%、41次觸球、3次阻擋對手射門、3次解圍、3次搶截、1次鏟球和1次截斷對手傳球，獲選為全場最佳球員實當之無愧。事實上，魯賓戴亞斯今季加盟曼城以來，各項賽事上陣46場，球隊成績為37勝6和3負，有他上陣球隊不敗比率高達93.5%。另外負責看管尼馬的基爾獲加和作出精準長傳的門將艾達臣摩拉斯，賽後都獲讚為贏波功臣。

中前場方面，梅開二度的馬列斯自然功不可沒。多次在對手包圍之下突破重圍的菲爾科頓更是搶鏡，除了交出一次助攻外，並曾一次射中門柱，而他今場交出助攻後，更成為曼城今季首位在各項賽事入球和助攻都達雙位數的球員。難怪連今場擔任球評的曼聯名宿里奧費迪南都指，科頓是目前世界上最好的年輕球員。

曼城正選球員評分︰

門將：艾達臣摩拉斯 9分

後衞：基爾獲加 8分

後衞：史東斯 9分

後衞：魯賓戴亞斯 9分

後衞：辛真高 8分

中場：貝拿度施華 7分

中場：費蘭甸奴 8分

中場：根度簡 8分

前鋒：馬列斯 9分

前鋒：奇雲迪布尼 9分

前鋒：菲爾科頓 9分

巴黎聖日耳門正選球員評分︰

門將：基羅拿華斯 6分

後衞：費奧倫斯 4分

後衞：馬昆奴斯哥利亞 6分

後衞：派斯奴甘佩比 4分

後衞：艾度迪亞路 6分

中場：里安度柏利迪斯 4分

中場：安達靴里拉 5分

中場：馬高華拉堤 4分

前鋒：迪馬利亞 3分

前鋒：莫路伊卡迪 4分

前鋒：尼馬 7分

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波