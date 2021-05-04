【本報訊】英超Big 6雖已退出歐超聯，但後續事件未了，曼聯球迷反對班主格拉沙家族的聲音越發激烈，周日雙紅會更因球迷佔領球場而要延期。英國曼聯球迷向格拉沙家族提出「四大訴求」，在香港的曼迷也表示支持。

球迷組織「曼聯球迷信託基金」（MUST）周一就向格拉沙發公開信，當中提出球迷四大訴求，要周五前得到回覆。香港曼聯官方球迷會幹事Calvin認為事出必有因，格拉沙須向球迷交代：「作為曼聯球迷，我們絕對認同MUST所說，沒有曼聯球迷會無緣無故上街示威，有時間都希望為球隊打氣吧。」

曼聯宿敵利物浦名宿桑拿士搭嘴，指球迷被誤導，且相信事件與曼聯近年成績低迷有關，Calvin對此表示：「早十年曼聯正值盛世時，已有過連串龐大的反格拉沙家族行動，所以今次事件相信非如桑拿士所言般與成績有關。」他又指格拉沙家族一直漠視球迷，加上令曼聯持續負債、在球員及領隊不知情下加入歐超聯等事件，令球迷覺得有欠尊重，再燃反抗導火線。

MUST今次提出四大訴求，香港曼聯官方球迷會亦表示讚同，但Calvin認為格拉沙家族會繼續漠視球迷：「除非有一個龐大利益的收購計劃，否則難令格拉沙家族放棄這部『提款機』。」