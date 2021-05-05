以蒙蘇為首的阿布札比財團，於08年入主曼城後大灑金錢，成功令藍月亮搖一變成為英格蘭班霸，而經過領隊哥迪奧拿接任五年以來的改造後，他們今季終於歷史性殺入歐聯決賽。不過，自哥帥16年上任以來，曼城的轉會費淨支出竟高達5.7億鎊（約62億港元），即時平均每季擴軍的使費就接近1.14億鎊，絕對是金元足球的典範。

曼城自獲得中東富豪入主後，短時間內便從中下游份子變成歐聯常客，但以往無論在文仙尼或柏歷堅尼帶領下，藍月亮始終未能實現贏取歐聯冠軍的目標。為了達成稱霸歐洲球壇的野心，該隊在16年便請來曾帶領巴塞隆拿兩奪歐聯錦標的哥迪奧拿領軍。

哥帥在上任首季已大舉增軍，包括以破當時英格蘭後衞轉會費紀錄的5,000萬鎊，從愛華頓買入史東斯，同時又收購了至今仍是藍月主力的根度簡、加比爾捷西斯及辛真高等球員。翌年曼城又買入了拿樸迪、班捷文文迪、基爾獲加、貝拿度施華與艾達臣摩拉斯等貴價貨，單季增兵支出接近2.86億鎊。18/19年球季，藍月在轉會巿場雖然有所收斂，但仍花了6,100萬鎊，由李斯特城買入馬列斯。這位阿爾及利亞翼鋒在今屆歐聯四強次回合梅開二度，總算不負哥帥的厚望，至於今季由賓菲加以6,120萬鎊身價加盟的魯賓戴亞斯，今仗就更加當選為全場最佳球員。

根據轉會統計網站Transfermakt的資料顯示，曼城在哥迪奧拿上任後的五季，擴軍總支出接近8.55億鎊，扣除賣人的收益，淨支出亦超過5.7億鎊，實在相當驚人。不過，只要能夠贏得曼城球會史上首個歐聯錦標，就算要花上再多的金錢，相信富可敵國的蒙蘇也會覺得物有所值。

曼城近5季擴軍收支概況

20/21球季

擴軍支出：1.60億鎊

賣人收入：5,550萬鎊

淨支出：1.05億鎊

重點收購：魯賓戴亞斯、尼敦阿基、費倫托利斯

19/20球季

擴軍支出：1.44億鎊

賣人收入：6,390萬鎊

淨支出：8,010萬鎊

重點收購：洛迪卡斯簡迪、祖奧簡斯路

18/19球季

擴軍支出：7,073萬鎊

賣人收入：5,184萬鎊

淨支出：1,889萬鎊

重點收購：馬列斯

17/18球季

擴軍支出：2.86億鎊

賣人收入：8,200萬鎊

淨支出：2.04億鎊

重點收購：拿樸迪、班捷文文迪、基爾獲加、貝拿度施華、艾達臣摩拉斯

16/17球季

擴軍支出：1.94億鎊

賣人收入：3,200萬鎊

淨支出：1.62億鎊

重點收購：史東斯、加比爾捷西斯、根度簡

5季總計

擴軍支出：約8.55億鎊

賣人收入：約2.85億鎊

淨支出：約5.7億鎊

資料來源：transfermarkt.com

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