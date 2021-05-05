前曼聯傳奇領隊費格遜爵士（費Sir）在3年前曾因為腦出血入院，而他的兒子就拍下一部名為《費格遜爵士：永不屈服》（Sir Alex Ferguson: Never Give In）的傳記，記錄了費Sir的一生。據英國傳媒每日郵報指，近日這部傳記又發佈了一段最新的宣傳片，費Sir更提到自己當初腦出血後的回憶。

作為英國足球史上最成功的一位領隊，費Sir曾帶領曼聯贏得13個英超冠軍、兩個歐聯冠軍、五個英足盃及四個英聯盃，這部傳記就詳細提及了費Sir與其父親的關係，並且提到足球為自己的救星，另外又提到了費Sir與妻子Cathy長達55年的婚姻故事。

傳記又記載了2018年5月，費Sir在家中摔倒，導致腦出血而被送入醫院。當被問及當天的記憶時，費Sir在宣傳片中表示：「我一直在哭，因為我不記得任何事情。」當時診治醫生更表示，認為費Sir有多達80%的機會死亡，幸運的是隨後費Sir的情況有好轉，出院後更於9月重返奧脫福球場接受球迷的掌聲。

除了費Sir回憶自己3年前的恐怖回憶之外，這位傳奇領隊曾經執教過的名將簡東拿以及傑斯也有在這部傳記當中出現，傑斯就表示：「他會向着你的臉向你大叫，不過這就好像是一段父子關係。」簡東拿亦大讚費Sir的執教風格：「他完全知道你需要什麼，這就是為什麼我在他麾下會如此的努力。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波