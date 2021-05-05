巴黎聖日耳門（PSG）周二歐聯四強次回合作客以0:2不敵曼城，兩回合總計負1:4出局。輸球之餘，PSG亦輸了風度，中場迪馬利亞下半場竟沉不住氣，出腳踩曼城中場費蘭甸奴領紅出場，今場梅開二度的曼城中場馬列斯都不忿對手行為，賽後批評PSG踢到頹就開始踢他們，這種行為絕對要不得。

下半場69分鐘PSG落後0:2時，迪馬利亞在邊線的傳球被費蘭甸奴攔截出界，當他上前拾回皮球時遭到對方干擾，但他拿回球後，竟沉不住氣用力腳踩向費蘭甸奴的腳面，後者倒地後抱着足踝，結果迪馬利亞被球證直紅驅逐離場。今場成為曼城贏波功臣的馬列斯，賽後都批評PSG的行為：「他們踢到失去鎮定，然後就開始踢我們，那張紅牌後，我們踢得更順暢。」

他又讚揚曼城的表現：「這是一場很出色的比賽，我們開局時不太好，上半場表現亦不理想，但入球後就進攻就更順暢，我們下半場還可以有更多入球。」PSG於今季歐聯已拿下4張紅牌，比其他歐聯參賽球隊至少多2張，甚至追平1999/2000賽季馬賽拿下4張紅牌的法甲球隊紀錄。

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