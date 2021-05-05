網隊周二NBA常規賽再戰公鹿，兩大球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）和K艾榮（Kyrie Irving）今戰合轟70分，協助大部分時間落時的網隊於第三節反超前，惟末節被公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）領軍拉開比數，網隊最後以118:124敗陣，連續兩場不敵公鹿。

網隊公鹿前天交手KD和字母哥大打進攻戰，前者轟平今季新高42分，後者更創今季得分新高49分。雙方連續第二場交鋒戰情依然緊湊，KD上半場和艾榮聯手交出31分，但字母哥更開啟了進攻模式，除轟炸網隊禁區，還多次在三分線開火，他半場三分5投3中共得21分，網隊半場落後58:66。換邊後，KD一度和艾榮於第三節後段為網隊反超，並將優勢帶落第四節，惟末節他投籃頻頻摸釘，火力全失後下被字母哥和米度頓（Khris Middleton）拉開比數，連續兩場對陣公鹿都輸波收場。

KD賽後說：「我們或許有些冒險，大概可再多傳幾球，但我們手感不錯也要搏搏，艾榮和我都射入不少球，我們可重看比賽影片檢討。我很欣賞球隊表現出的侵略性，很努力切入禁區博罰球，但對手真的火熱，我們的籃板不夠，他們亦比我們多出手14次」今場拿下36分12籃板的字母哥則說：「我很高興在球迷前打出好表現，但這不代表甚麼，季後賽時沒人會記得這些比賽。」

網隊和公鹿已率先取得東岸兩個季後賽席位，衞冕的湖人則仍為季後賽資格努力中。但身處西岸第6的他們，餘下兩戰鬥快艇和拓荒者要缺少球星勒邦占士（LeBron James），他需要讓其受傷的右足踝休養，湖人指他今次有機會要避戰兩場或者更多，此前他因傷休戰六周後復出只打了兩場。

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波