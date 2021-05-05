D卜克（Devin Booker）周二攻入31分，基斯保羅（Chris Paul）亦有23分、16次助攻、6個籃板球及4次偷球，協助太陽作客戰至加時之後，以134:118擊敗騎士，連贏五場。

雙方今仗在法定時間打成114:114平手，太陽在加時階段發揮凌厲後勁，一開始已打出一段15:0的攻勢打開戰局，最終以以16分之差擊敗騎士。米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）是役為太陽貢獻了22分，包括在加時階段攻入8分，艾頓（Deandre Ayton）亦有15分、8個籃板球及5次封截。

騎士方面，新秀奧哥羅（Issac Okoro）取得職業生涯新高的32分，薩斯頓（Collin Sexton）有29分、7個籃板球及7次助攻，J阿倫(Jarrett Allen)與奧士文亦分別有17分及16分，但仍未能阻止球隊連輸七場。

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