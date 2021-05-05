世界排名第四的奧地利球手迪安，周二在馬德里網球公開賽次圈，最花了58分鐘，便以6:1、6:3掃走美國的基朗，晉級16強。

自去年9月贏得美國公開賽冠軍後，迪安一直未能再染指任何錦標，而他的當務之急，正是操起狀態出戰月尾揭幕的法國公開賽。他說：「兩周之前，我仍未肯定能否到這裏參賽，所以期望還是超低的。今日能夠奏捷，已是一場重大的勝利，因為我有機會進行另一場最高水平的賽事，為未來幾周做好準備。」

迪安將會與澳洲的迪文拿亞，爭奪八強席位。迪文拿亞在另一場16強賽事，領先夏里士6:2、3:0時，對手宣佈棄權。

同日，來自俄羅斯的六號種籽魯布列夫，以6:7（5:7）、6:3、6:4反勝美國的湯美保羅；巴利天尼則以6:3、6:4淘汰其意大利同胞霍尼利。

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