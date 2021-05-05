上屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG）周二在歐聯四強次回合，作客以0:2不敵曼城，兩回合計輸1:4出局，教練普捷天奴表示球隊已打出賽前部署，又認為基利安麥巴比因傷倦勤，不能成為落敗的藉口。

「我們成功踢出了賽前的部署，開局很好，創造了很多機會，並壓着曼城來踢。這一點並不容易，多少球隊可以壓着曼城這樣的勁旅來踢。」普捷天奴說。「在足球比賽中，有時你也需要一定程度上的運氣，但說到底，曼城處理得冷靜，並乘我們在高位迫搶之際，以長傳創造出一個入球。」

「我要恭喜曼城，因為他們有一個非常好的球季，哥迪奧拿做得很好，但與此同時，我們也為自己的球員與隊伍驕傲。」普帥續道。

這位阿根廷籍教頭又指，其實球隊的表現已經很好，不能以缺少了麥比巴作為輸波藉口。他說：「我們是一支球隊，這不能夠成為藉口。當然，他無法出場協助球隊，的確有點不幸，但這並不是一個落敗的理由。我們今仗的表現其實已經很好，所以不能以此作為藉口。」

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