曼聯球迷周日掀起的反格拉沙家族示威，不但令大戰利物浦的英超雙紅會無法如期舉行，更因球迷一度佔領球場，與在場保安及警方爆發衝突。事件震驚全球，球迷組織「曼聯球迷信託基金」（MUST）周一再去信格拉沙提四大訴求，期望班主給予球迷更多話事權，若會方周五前未有回應，不排除行動再升級。

MUST在公開信中開首提到周日在奧脫福發生的示威，表示沒曼聯球迷會想如此的示威變得恆常，球迷最希望為球隊打氣。但在格拉沙家族入主曼聯16年間，球會債務大幅增加，同時成績不斷退步，可惜家族對球會情況不聞不問，令球迷極度失望。這種挫敗及無力感在周日已達頂點，而且提到參與抗議的球迷，絕大部份都是以和平方式表達自己的聲音。

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下周三示威或再升級

公開信的最後，MUST向格拉沙提出四大訴求，包括「自願且公開地參與由政府發起、球迷主導的審查，促進球會平衡擁有權架構以維護球迷利益」、「立即委任獨立董事進入董事會，其唯一目的是維護球會利益而非股東利益」、「與MUST及球迷合作，讓不同人士獲股權及投票權，且其權利應和格拉沙家族平等」、「承諾未來有關球會重大事項，包括準備參加任何比賽，格拉沙家族必須與季票持有者商討」等。

MUST更要求格拉沙家族在周五前，要就以上四大訴求以公開及書面形式回應，否則將行動升級。由於紅魔今輪聯賽會在下周日作客阿士東維拉，因此魔迷若得不到班主合理答覆，就計劃下周三主場對李斯特城時再發起抗議。

這次抗爭本因12支豪門計劃成立歐超聯而起，但即使計劃已告吹，惟針對班主的怨氣累積已久，結果一發不可收拾，連曼聯前隊長堅尼也認同，周日的行動只是開始：「球迷這麼做是因為熱愛球會，他們很認真，我相信現在只是個起點，他們的計劃是要讓班主屈服及出售球會。」

醉漢癮君子奧脫福鬧事

不過，魔迷的示威在當地不是所有人都支持，有傳媒也報道他們「鬧事」一面。英國《鏡報》就爆佔領球場的示威者當中，有人走進球員通道，當中一名醉酒魔迷更闖入主隊更衣室，對隊醫、物理治療師及按摩師等職員們大聲叫嚷，令職員的安全受威脅。

另外，之前有報道指有些球迷打破攝影機及向在場記者擲信號彈，更取走了角球旗及25個比賽用球，英國《太陽報》周二報道，其中一名拿着角球旗在奧脫福揮舞的示威者，後來被拍到他向角球旗的旗桿撒上可疑的白色粉末（小圖），然後疑似以鼻子吸走粉末後，舉旗向着鏡頭大笑並高叫「United」，懷疑可能本身是一名癮君子。

綜合英格蘭外電