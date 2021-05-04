周三歐聯四強次回合，車路士返主場史丹福橋迎戰皇家馬德里。首回合和1:1，車路士有一個作客入球優勢，可專心打防反，惟藍軍攻力不足，要破皇馬大門有難度；皇馬入球重任落在賓施馬身上，面對防守穩健的藍軍難佔甜頭，加上今場生死戰必穩陣行先，寧捧「入球大細」[2/2.5球]的「細」。

文：王杰

兩隊首回合踢成平局，故上周聯賽均在陣容上作輪換，讓部份主力休息，養精蓄銳迎接這場次回合生死戰。上季於16強止步的車路士，季中改由德國籍領隊杜曹接手後，接連淘汰馬德里體育會及波圖入四強，對比起林柏特執教時期，相信現時車仔最大的改變是防守表現，近5場只失1球，轉踢三中堅下，失球大大減少，而且更是入球「細」的保證，以[2.5球]計，對上8場只得1場開出入球「大」。

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車仔守將以逸待勞

三線作戰的藍軍，上周在擊敗富咸一仗收起尼高路簡迪及佐真奴費路兩名主力中場，由於高華錫因傷仍然上陣成疑，預計兩人會繼續出任正選中場中，近期幾乎踢足的隊長艾斯派古達也獲安排輪休，預計同樣會復任正選。雖然藍軍防守予人信心，惟首回合時未有創造到太多機會，考慮到藍軍有作客入球在手，料會續派基斯甸普列錫及迪姆華拿打反擊，惟後者今季連番失機影響信心，今仗車仔難靠這位德國鋒將爭取入球。

皇馬拉莫斯復出

今季在聯賽及歐聯仍有爭標希望的皇馬，過往在施丹帶領下從未試過在歐聯四強出局，但球隊今季狀態起伏大，亦飽受傷兵問題困擾，上場又添華拉尼一名傷兵，加上盧卡斯華斯基斯與丹尼爾卡華積兩名十字軍，無法「夫添」出戰。雖然中後場有不少傷兵，但皇馬防守演出仍不俗，對上6場僅失1球，加上隊長沙治奧拉莫斯有望趕及復出，可令皇馬防線更穩定。

次回合作客要搶攻的皇馬，預計不會如同首回合踢三中堅，而是改踢回慣用的4-3-3（見另文），前場由賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞及馬高阿辛斯奧合作攻堅。雖然賓施馬在今屆歐聯有六球進賬，但其拍檔雲尼斯奧斯及阿辛斯奧合共只入五球，如賓施馬今場被凍結，皇馬的入球能力就大減。考慮到兩隊屬於守強於攻的球隊，料今仗難有太多入球，入球「細」值捧。

賽制：若在次回合法定90分鐘後，兩回合總比數打和，先計算作客入球，如不分勝負就在次回合後加時，並設有作客入球優惠；若加時沒有入球，則互射12碼決勝。

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