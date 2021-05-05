足總今日公佈由沒有體育背景的譚秋朗出任行政總裁，足總主席貝鈞奇指可為足總帶來新思維，但有球迷質疑此舉為外行人管內行人。

球迷阿春認為，譚秋朗對足球了解不多，他說：「我看過他的背景，是做電子工程的，市場推廣也不是很多經驗。他來到足總，有點外行人管內行人，始終香港足球有個體系，他在外面走入來，對香港足球零認識。雖然外行人可帶來一點新境況，亦可能比薛基輔等人更差。」外界對前三任足總行政總裁的評價都一般，阿春認為，三人雖然有體育或足球背景，但對香港足球的了解不足，「要對足球有認識之外，亦需要對當地聯賽運作有更多認識。」

南區球迷陳先生亦不看好譚秋朗，「他是商界出身，沒有任何足球經驗，感覺上是外行人管內行人。我覺得足總的行政總裁沒有足球經驗是很荒謬的事。」網上留言的球迷亦多對譚秋朗不寄厚望，甚至有人把他與廣播處長李百全及教育局局長楊潤雄相提並論，指三人的背景均與職位負責的專項不符。

譚秋朗今日履新，行政總裁乃足總職位最高員工，足總卻出奇地低調處理，昨日有傳媒報道有關消息後，今晨在譚秋朗上班前才於足總網頁公佈，而且沒有特別為譚秋朗拍攝相片，亦沒有安排傳媒訪問。另外，譚秋朗非體壇中人，足總對其介紹亦不多。

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