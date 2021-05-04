榜首墨爾本城今季作客表現遜主場，在周三的澳職到訪下游的珀斯光輝時，主帥基斯諾保又未能親自督師，隨時有失分可能。由於光輝近季鬥墨城表現並不失禮，合心水的話可博受讓半/一的光輝下盤。（球賽編號：星期三21；今日7:20pm開賽）

墨爾本城目前以18戰得35分居首，領先次席的中岸水手3分並少踢2場，形勢不俗。不過，墨城今季其實不時於客場失分，今季聯賽作客只得4勝2和4負，近4場聯賽作客更有3場都失分。另外，墨城有教練卡斯路保因踢慈善賽而十字韌帶撕裂，今訪光輝時未能督師，或影響臨場調兵遣將，就算幾近「夫添」也不宜過份高估。光輝目前排尾三，近6仗僅1勝2和3負，不過鬥墨城往績不俗，近6次獲2勝3和1負（見附表1），今役又或有前鋒安迪基奧治擔正，受讓值博。

至於布里斯班獅吼迎西部聯一役，則可以直取兩隊打和。獅吼近況回升，近6場3勝3和，今役又料有後衞賓迪爾修夫復任正選，配合主力如前鋒雲素賀爾斯等，面對有中場域陀辛捷士停賽的西部聯，相信坐和望贏。不過，是役取和波是因為獅吼主場勝率低，只得兩勝，近四場主場更全部和波（見附表2），一於再追和。（球賽編號：星期三20；今日5:05pm開賽）

文：數人