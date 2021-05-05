曼城周二在歐聯四強次回合，以2:0擊敗巴黎聖日耳門，兩回合總計贏4:1晉級決賽。連同今仗在內，藍月亮在今季歐聯12戰已取得11勝1和，成功追平賽事自2003/04年球季改制以來，單季贏波場數最多的紀錄。值得一提的是，另外三支以往曾在單季歐聯取得11勝的球隊，包括13/14年的皇家馬德里、14/15年的巴塞隆拿，以及19/20年的拜仁慕尼黑，最終都能成為當屆冠軍，這對從未染指歐聯錦標的曼城而言，無疑是一大吉兆。

除此之外，曼城是歷來第九支打入歐冠盃或歐聯決賽的英格蘭球隊，而他們在歐聯已連贏七場，亦成功打破了由曼聯（1965/66）、列斯聯（1969/70）及阿仙奴（2005年）共同保持的歐冠盃/歐聯六連勝紀錄。

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