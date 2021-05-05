因受疫情影響下，英超由去季重啟後大部份時間一直閉門作賽，雖然10月曾短暫放寬球迷入場，但因英國本土疫情大反彈而叫停。球迷漫長的等待終於有回應，周三英超賽會宣佈今季聯賽最後兩輪賽事，主場球迷將可入場觀賞比賽。

周三英超賽會，接下來將於18及19日上演的第37輪，以及於5月23日上演的38輪聯賽，主隊球迷將可重返球場支持愛隊。不過賽會重申，一切將依照英國當地防疫措施，若5月10日前英國政府決定按計劃於17日進一步放寬防疫措施的話，球迷將可在最後兩輪聯賽重返球場。根據英政府的既有路線圖，屆時英格蘭的戶外運動場將可有容量25%的觀眾，或最多10,000人入場。

不過，早前有球會爭取作客球迷同樣可以進場，賽會在聲明中表示經過與各支球隊協商後，決定現階段只向開放予主場球迷，但幸運的是20支球隊在最後兩輪肯定有一場主場賽事。早前的英足盃四強以及英聯盃決賽同樣已經試行讓球迷入場，估計英超最後兩輪開放予球迷入場，是為6月的歐國盃決賽周開放予更多球迷入場鋪路。

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