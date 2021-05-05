周二NBA常規賽勇士作客塘鵝，賽事打至第三節後段時塘鵝主場館突然「熄燈」，明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）在黑暗之中仍能射入三分球。惟今仗即使他交出37分9籃板和3偷球，勇士最後仍負103:108，要爭取季後賽資格的話，餘下的最後6場常規賽將非常關鍵。

勇士昨日擊敗塘鵝後，雙方連續第二天再度交手。「咖喱仔」保持強勁火力，上半場以13投8中的61.5%命中率取得24分，包括射入5記三分。但那邊廂的新星錫安威廉臣（Zion Williamson）亦與朗素波爾（Lonzo Ball）聯手內外開弓，勇士半場只領先57:56。

第三節優勢仍在勇士的一方，當此節餘下3分幾鐘時，咖喱仔於一次快攻上籃炒粉，隊友再搶回籃板交予他射三分，但這時塘鵝主場的燈光設備出現問題，全場突然「Dim燈」至漆黑一片，不過咖喱仔發揮神射手本色，黑暗中依然能射入三分。可是他於最後一節突然手感全失，整節7射1中，被朗素波爾單節入12分拉開比數。勇士艱苦地打了全場拉鋸戰，卻因第四節失靈而最終告負。

勇士賽後續排在西岸第8位，但勝率跌至五成跟身後的灰熊相同，亦只領先第10位的馬刺1場勝差，令西岸8至10位的形勢更混亂。勇士目前只剩6場常規賽，雖然全部在主場進行佔有優勢，但對手並不是易打，包括要兩次對陣雷霆、鬥一哥爵士、西岸第二的太陽、塘鵝及第9位的灰熊，每場都非常關鍵。

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