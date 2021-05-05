西甲球隊華倫西亞嘅球迷近日就發起示威，要求班主林榮福下台，佢哋仲喺網上呼籲前華倫教練加利尼維利幫手施壓，唔知加利佬又肯唔肯幫手呢？

近期歐洲就出現多宗球迷抗議球會加入歐超聯嘅示威活動，不過同歐超聯無關嘅西甲球會華倫西亞都出事，日前一班華倫球迷就就抗議球會嘅新加坡班主林榮福近年不斷賣走隊中球星，令蝙蝠軍團近年嘅成績不斷下滑，今季更加要喺護級邊緣徘徊。

華倫其中一個球迷會日前就向球隊嘅前教練加利尼維利求救，要求加利佬好似日前鬧爆曼聯班主格拉沙咁，幫佢哋手踢走林榮福：「加利，我哋可以忘記過去嘅不快事，我哋都知道格拉沙同林榮福都係一樣咁衰，破壞足球同埋球迷嘅精神，幫我哋趕佢走啦！」

加利佬曾經喺15/16球季執教華倫西亞，不過佢第一次做教練就只係做咗短短4個月就冇得撈，華倫亦成為佢至今唯一一次嘅教練工作。加利佬而家做足球評述員，得閒又同佢嘅「仇人」加歷查鬥吓嘴咁不知幾過癮。加上據聞加利佬同林榮福私底下幾老友，唔知今次會唔會出手拯救華倫嘅球迷呢？

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