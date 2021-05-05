摩納哥政府宣佈，本月稍後時間在蒙地卡羅舉行的F1摩納哥站賽事，每日將會開放予7,500名觀眾入場。

去年的摩納哥站因為疫情取消，而今年的賽事將於5月20、22及23日上演，賽會將會開放主看台大約40%座位，讓每日最多7,500名車迷入場，至於在5月21日上演的其他賽事，就只會容許3,000人入場。

雖然賽會未有限制外地人士入場，但所有現場觀眾必須在進場前72小內接受病毒檢測，並要出示陰性結果報告。

作為今季揭幕戰的巴林站，亦曾開放予4,500名觀眾入場，但各人均須事先接種疫苗，又或是曾感染Covid-19病毒但已康復的人士，而對上兩場在歐洲舉行的賽事，均是以閉門方式舉行。至於本周上演的西班牙站賽事，則會招待大約1,000名賽道會員觀戰。

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