最近我和幾位前隊友一起開設成人足球訓練班，目的是希望利用我們多年來的足球經驗為學員提供一些專業訓練，提升球技和改善體能，讓學員親身體驗職業球隊的訓練模式，亦會將我們多年累積的足球知識傳授給大家，最重要是我相信每個鍾意足球的人都會有一個足球夢，不過好多人都因為不同原因而放棄自己夢想，我覺得自己好幸運可以實現夢想成為職業足球員，我亦深信夢想是沒有年齡界限，所以希望透過這個成人訓練班，讓一眾曾經為工作或家庭而放棄夢想的足球愛好者重拾自己的足球夢，只要為自己喜歡的事情而努力，就是對自己夢想的一種交代。

有一個好朋友知道我將會開辦成人訓練班後覺得好出奇，因為他認識我多年也不知道我喜歡教波，其實我從來都沒有抗拒做足球教練，只不過我知道在香港要做一個全職足球教練是十分困難。首先如果你選擇做職業隊教練，要面對問題是香港職業球隊隊數不多，而且好多球隊都是搞一兩季之後就散班，就算是冠軍隊教練也好，只要球隊成績不似預期般理想，教練也是冇得留低。

球員踢得好或許可以轉其他會繼續踢，不過教練要轉會就不是容易的事，香港來來去去得幾間球會，教練生存空間十分狹窄，所以做職業隊教練不會是我的首要考慮，另外做全職教練面對最大的問題是場地，坊間有好多足球訓練班大多數場地是不固定，所以在收生安排上有困難，難以確保固定客源，所以在香港做一個足球教練要面對很多不同難題，希望政府或足總可以在場地安排上有多些支援，讓全職教練有更多生存空間。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報