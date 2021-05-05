足總周三公佈，已懸空近一年的行政總裁一職由譚秋朗擔任，今日正式上任。譚秋朗是足總首位本地行政總裁，沒有與足球相關的背境，足總指期望譚秋朗把新思維注入足總運動。據悉，譚秋朗的年薪約為200萬元，比以往此職位約300萬年薪減少。

溫達倫在去年六月尾離開足總後，足總行政總裁一職一直懸空至今已近一年，直至譚秋朗今日上任。譚秋朗擁香港科技大學工商管理碩士學位，足總指他多年來於不同資深跨國企業工作，以創新的方式大大提高生產和營運效益，之前在工程硬件解決方案供應商索斯科擔任亞洲大中華區總經理。

譚秋成沒有與體育相關的工作背境，但有參與劍擊比賽。足總主席貝鈞奇指，期望譚秋朗加入後把新思維注入足球運動，改善管理和會務發展，令更多人認識香港足球。貝亦指，雖然譚秋朗沒有體育總會相關經驗，希望譚秋朗的經驗可以管理好足總內部，亦希望可以就去年的審計報告提出的問題針對改善。

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