曼迷周日闖入奧脫福主場抗議格拉沙家族，令「雙紅會」被迫延期，由於班主劣行太多，早失民心，不少名宿都撐球迷有理。不過，一代曼聯鋼門舒米高竟唱反調挺身護航，還炮轟示威球迷「白癡」及「麻煩友」。

「我不認為球場內那些人是曼聯的忠實擁躉，我認為他們是一班『白癡』與『麻煩友』。他們都忘記了球會的美好時光，有些人在格拉沙家族買入球會時，根本還沒有出生。」舒米高說。「忠實、真正的球迷，大家可以繼續發表意見，但要適可而止。不要儍了，別作出一些不設實際的要求。」

舒米高在1991年至1999年間效力曼聯，目前更是球會大使，不少球迷質疑他是一個傀儡，純粹為了自己的飯碗為班主講好說話。「我們在過去兩周學到的是，只要團結起來，就我們不同意的事情表態反對，是會有效果的。」這位名宿續謂，「我認為不僅是曼聯，整個足球運動都處於十字路口，看看潛在的買家，他們能令情況好轉嗎？就讓我們與格拉沙家族一起努力，讓球會回復應有的光輝吧。」

與舒米高不同，前隊友加利尼維利表明不滿紅魔參與歐超聯的決定。據英國傳媒報道，他已開設whatsapp群組，跟不同廣播商的球評家互通消息，以防類似歐超聯的計劃死灰復燃。事實上，英格蘭足總與英超賽會已發出聲明，會要求各隊班主簽署新憲，以防止再有類似事情發生，從而確保英國球壇生態健全，早前有份參戰的Big6據報只會罰款了事，不會被扣分。

文：童健