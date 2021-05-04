【綜合意大利外電】意甲球會羅馬周二宣佈，教練方辛加在今季約滿後離開球隊，在他離隊的消息公佈後三小時，球會即宣佈將由剛被熱刺解僱的摩連奴在下季接掌帥印。摩佬亦是自2010年後再次重返意甲賽場，據羅馬官網公佈的消息，摩佬與這支意甲球會簽約3年直至2024年夏天。

58歲的摩佬過去曾經在2008至2010年執教過國際米蘭，當時更帶領國際成為意大利球壇中首支成為歐聯、意甲及意大利盃三冠王的球隊，可惜近年執教之路不平坦，剛剛在上月被熱刺解僱。這次執教羅馬意味着摩佬事隔11年再戰意甲，這位葡萄牙籍教練在接受羅馬官網訪問時表示：「感謝班主費列金一家選擇我領導這間偉大球會，我與羅馬管理層交談之後，了解到這間球會的野心，這種雄心以及動力亦一直激勵着我，我們共同希望在未來幾年建立成功。羅馬球迷的熱情說服我接受這份工作，我急不及待新球季開始，同時我祝方辛加一切順利，我會在適當時候再發表講話。」

羅馬的美國班主費列金大讚摩佬過去在不同聯賽贏盡冠軍：「我們很高興及歡迎摩連奴加入羅馬這個大家庭，一位偉大的教練在各個聯賽都贏到獎盃，摩連奴將會為我們有野心的項目提供巨大的領導能力及經驗。」