歐超聯事件重新燃起曼聯球迷對班主格拉沙家族的仇恨，他們誓言會全力抗爭直至班主賣盤，惟和平示威得不到回應，他們就決定將行動升級。有魔迷日前透過公開信，要求曼聯贊助商停止支持格拉沙，否則將會杯葛球會所有贊助商。

持有曼聯最大股份的艾維格拉沙，至今未回應過歐超聯事件或曼聯球迷的訴求。日前便有一群魔迷共同撰寫公開信，將寄予球會所有贊助商及商業夥伴，他們要求這些廠商停止支持格拉沙：「支持格拉沙家族，等於擊敗曼聯。我們為讓行動成功，曼聯球迷會杯葛你們的產品，詆毀你們的品牌，並支持你們的競爭對手，直到你們終止與格拉沙家族的合作。」內容續指，格拉沙無視球迷的一切行動，他們只好在格拉沙相當重視的商業利益及品牌聲譽下手。

「由和平示威到公開信，還有球迷購股計劃和財團競標，格拉沙家族都無視了這一切，即使承諾『跟球迷重新建立信任』的祖爾格拉沙，上周亦拒絕出席球迷座談會。很絕望，我們沒有其他選擇，只好攻擊格拉沙家族非常重視的商業收益及品牌聲譽。」曼聯跟運動品牌Adidas簽署了巨額合約，每季贊助費用達到7,500萬鎊，還有英國保險公司Aon、糖果製造商Cadbury，單是去年跟科技公司TeamViewer簽約，5年合約就總值2億3,500萬鎊。

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