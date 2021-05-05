巴黎聖日耳門（PSG）周二在歐聯四強次回合，作客以0:2不敵曼城，兩回合計輸1:4出局。PSG迪馬利亞在下半場因為出腳踩向曼城中場費蘭甸奴，被球證以紅牌驅逐離場，場內一度瀰漫着濃濃的火藥味。客軍中場安達靴里拉與馬高華拉堤賽後更指稱，球證古柏斯曾不只一次對他們「爆粗」。

「他（球證）在比賽中途，曾對里安度柏利迪斯說『Fxxk off !』，這是我們無法接受的。」安達靴里拉賽後接受傳媒訪問時說。「假如我們說出這種說話，會被罰停賽三或四場。」

馬高華拉堤亦指，古柏斯曾兩度出言冒犯他。「他對我說了兩次『Fxxk you !』，這對他們來說平常不過，但假如我們這樣說，就會被罰停賽10場。我經常也跟球證交流，但不會說出這些粗言穢語。」

華拉堤又直言認為球隊表現很好，未能打入決賽實在令人失望。「這當然令人失望，因為我們是有機會晉級的。我們有球員領紅牌前，仍然有力跟對手周旋。我們創造了很多機會，亦比曼城踢很好，但他們在第一個攻勢就取得了入球。我們已奮戰到底，付出了一切努力，但這就是足球。我們進入了最後四強，也是一段不錯的旅程。」

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