近日曼聯球迷反格拉沙家族的情緒高漲，球會最大股東艾維格拉沙似乎愛理不理，自歐超聯風波後一直藏身住所，早前露面亦拒絕回應事件。周二他再在住所附近被記者追訪，但他續保持一貫沉默的作風。反而有份表態參與歐超聯的車路士就積極挽回球迷的心，每季會挑選三名球迷出席董事會會議，有心要聆聽球迷的聲音。

持有曼聯最大股份的艾維格拉沙，自歐超聯事件後一直躲身在其位於佛羅里達州棕櫚灘的住所內，上月底他被英國《鏡報》記者捕捉到外出購物，但他全程沉默沒表態會否道歉或是賣盤。周二他購買日用品後再被《天空體育》記者於追訪，記者問他曼聯球迷對他來說「是否只是客人」、「現在是時候賣盤？」、「這是給你的機會，或許向球迷道個歉？」不過艾維格拉沙繼續零回應，隨後駕車離去。其家族被指入主曼聯後對球會發展毫無貢獻，早前更爆出歐超聯事件，但他對魔迷的訴求充耳不聞。

近日亦有不少憤怒的車路士球迷就歐超聯事件到史丹福橋球場外示威，但反而車仔的做法更得民心，據報藍戰士由今年七月起，將容許球迷代表出席董事局會議。三位球迷代表將經過投票及篩選過程選出，成功者需要簽署保密協議，就跟其他董事會成員一樣，並有權在會上就球會發展發言，但他們沒任何投票權利，亦不會出席任何跟職球員、青訓學院或有關其他事務的會議。車仔願意聆聽到球迷的聲音，將有助緩和跟球迷間的緊張關係。

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