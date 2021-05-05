縱使曼城首次殺入歐聯決賽，但其陣容之鼎盛堪稱全歐僅得拜仁慕尼黑能與其匹敵，外界已經視藍月為今屆奪標大熱。然而歐聯決賽近20年都有「新軍魔咒」，多支首次打入決賽的球隊最終都與冠軍無緣，曼城能否以大熱姿態打破這個宿命，將會成為決賽的焦點之一。

早在今屆歐聯揭幕之前，曼城已是其中一支奪標大熱，結果這支英超代表周二順利淘汰另一支熱門球隊巴黎聖日耳門（PSG），首次晉身決賽。截至周三，曼城的奪標賠率只有1.4倍，比起另一邊的車路士和皇家馬德里都要熱。事實上，英國傳媒同樣認為曼城的實力和近況都要比上述兩支球隊為佳，更指無論最後哪一隊晉級，曼城仍是會看高一線。

不過正如本文開始時所說，藍月要登上歐洲之巔的話仍要過「新軍魔咒」一關。踏入千禧年後，多支首次殺入歐聯決賽的球隊均未能以決賽新丁的身份高舉大耳盃，當中包括2000年的華倫西亞、2001年的利華古遜、2004年的摩納哥、2006年的阿仙奴、2008年的車路士，而過去兩季亦先後有PSG和熱刺兩支球隊在歐聯決賽失利，今場曼城的手下敗將PSG，上屆就於決賽敗給拜仁0:1飲恨，且看同樣身為億萬大軍的曼城，又能否真的印證金錢堆砌下，可以成功站上歐洲之巔。

2000年後歐聯決賽新軍表現

球季 球隊 決賽對手 賽果

99/00 華倫西亞 皇家馬德里 0:3

01/02 利華古遜 皇家馬德里 1:2

03/04 摩納哥 波圖 0:3

05/06 阿仙奴 巴塞隆拿 1:2

07/08 車路士 曼聯 1:1（車路士於互射12碼輸5:6）

18/19 熱刺 利物浦 0:2

19/20 巴黎聖日耳門 拜仁慕尼黑 0:1

資料來源：蘋果資料庫

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