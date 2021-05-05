曼城於歐聯四強兩回合總計以4:1淘汰巴黎聖日耳門（PSG），隊史上首次殺入歐聯決賽，全隊賽後在更衣室狂歡慶祝，隔着螢幕都感覺到他們的興奮。今場被PSG中場迪馬利亞踩到的費蘭甸奴，令對手踢少一人亦間接成為贏波功臣，他賽後發帖形容自己有個很高興的生日派對，來慶祝自己的36歲生日。

曼城出戰歐聯前，已有大批球迷不理防疫規例湧到藍月主場伊蒂哈德球場外，迎接曼城隊巴來臨，更有球迷燃燒起藍色的煙霧彈為愛隊助陣，賽前已經氣氛十足。藍月亮最後亦不負球迷所望，成功淘汰PSG，接下來更有機會贏得隊史上首個歐聯冠軍，再度成為三冠王。一眾球員贏波後都表現得非常雀躍，回到更衣室更是盡情狂歡。

曼城門將薩克史提芬在Twitter分享大軍慶祝的片段，可見一眾球員和領隊哥迪奧拿以及一班教練團隊齊齊開香檳，全隊更邊跳舞邊唱着《It’s Friday then Saturday Sunday What..!!!》這首歌曲，慶祝球隊將在伊斯坦堡出戰歐聯決賽。費蘭甸奴亦剛度過36歲生日，他在Twitter發文表示：「我們做到了！恭喜球會所有人，我們要繼續努力，前面還有很多準備功夫要做。今天有一個很好的生日派對！多謝你們所有人。」

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