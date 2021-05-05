「2021UCI國家盃場地單車賽」將於下周四至日（13至16日）假將軍澳單車館閉門舉行，港隊今日（周三）宣佈將派出三女兩男車手出賽，其中領軍人物李慧詩事隔14個月後再戰世界級賽事，她將參加爭先、凱林及團體爭先賽三項賽事，力爭冠軍。

疫情反覆，幾經爭取，國家盃終落戶香港，東道主港隊本來有超過10人報名出賽，惟最終只派出李慧詩、李海恩、楊礎搖、羅子駿及杜棹熙三女兩男運動員參賽，教練沈金康解釋指，中、長距離車手另於中國出賽，為備戰九月全運會故未有回港，他指李慧詩將寓賽於操，以今次賽事調整奧運前的訓練方針，「李慧詩已經超過一年沒有比賽，希望通過國家盃比賽，在東京奧運會前，修訂最後階段的訓練。李海恩在四月尾舉行的中國場地單車聯賽，則受到隔離措施影響成績，故對照着奧運會可能實施跟國家盃相同的賽前隔離方式，亦希望她們透過今次經驗，對奧運會有好的結果。」預料今仗為李慧詩東奧前最後一役，從官方發佈的訓練照所見，港隊穿上為東奧而設計的全新高科技粉紅戰衣，此衣經過科大風洞實驗室測試研發，有助減低風阻，提升車手表現。

是次比賽以「隔離泡泡」形式舉行，賽事雖不招待現場觀眾，但車迷屆時亦可透過電視轉播欣賞車手英姿。

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