審計報告在去年揭發足總管治混亂，企業管治表現強差人意，新上任的行政總裁譚秋朗具商界經驗，料將主力管理足總內部，改善管治問題。

審計署去年四月發表報告，狠批每季獲額外撥款逾2,100萬元的足總管理混亂，包括多個委員會經常不開會，更有董事局成員在至少四個球季零出席率；聘請前港足教頭加利韋特時程序出錯；職員流失率甚高等多項問題。報告隨後呈交立法會帳委會，立法會前議員陳淑莊在公開聆訊指出，足總預算為1,960萬，當中有1,742萬用作職員及相關開支，佔全部預算近九成，其中行政總裁年薪逾350萬港元，技術總監及總教練年薪逾200萬，機構管治總監、足總菁英教練等職員亦同樣坐擁百萬年薪，但本地足運多年來依然停滯不前。

面對眾多指控，列席帳委會解畫的足總主席貝鈞奇及前行政總裁溫達倫表現令人失望，屢次遭議員批評「無做功課」，明顯準備不足。最終出爐的帳委會報告稱對足總多項企業管治和運作的不足、不合規定做法感到震驚，促請政府緊密監察足總整體表現。

溫達倫去年六月離任後，行政總裁一職懸空至今。相隔近一年，今次足總邀得具多年商界經驗的譚秋朗出任CEO，料譚未來將主力管理足總內部，並就去年審計報告提出的問題作改善。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波