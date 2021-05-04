曼城周二在歐聯四強次回合，以2:0擊敗巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計贏4:1，首度晉級決賽，梅開二度的功臣馬列斯表示，眼下的目標是要在周六擊敗車路士，提前贏取英超冠軍，再集中精神應付月尾的歐聯決賽。

「今仗十分精采，我們的開局並不理想，上半場的表現不是很好，但取得入球後便自在得多。我們在下半場踢得很好，但其實可以取得更多入球。他們洩了氣，並開始踢我們，但那面紅牌出現後，情況便好轉了。」馬列斯說。「我們其實並不是部署打突擊的，但他們一定要搶攻，我們只好縮後一點，而己隊的反擊也非常厲害。藉此取得兩個入球，我們都很高興。當然，艾達臣摩拉斯的長傳是早有計劃的，我們都知道他有能力把皮球送到對方門前。我們一直都有就此練習，而今天這個戰術奏效了。」

對於曼城能夠殺入決賽，馬列斯就歸功於球隊穩健的防守。「每個人在防守上都要有穩健的演出，我們失球不多，這就是成功晉級決賽的原因。」他說。「周六有另一場比賽（英超主場對車路士），我們要提前成為聯賽冠軍，再集中精神應付歐聯決賽。曼城目前以34戰得80分排在英超榜首，領先少踢一場的曼聯13分，只要再取三分便可提前封王。

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