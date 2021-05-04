曼城周二在歐聯四強次回合，以2:0擊敗巴黎聖日耳門（PSG），總成績贏4:1，領隊哥迪奧拿賽後表示，藍月亮首度晉級這項賽事的決賽，終於證明自己上任五年來的努力沒有白費。

「PSG在中場囤駐重兵，高位迫搶令我們在上半場吃盡苦頭。我們在半場作出了調整，爭搶控球權方面亦大有改善，面對一支先後淘汰了巴塞隆拿與拜仁慕尼黑的球隊，我們竟能以總比數4:1勝出，真的十分難得。這是非凡的成就。」哥迪奧拿說。

「PSG年年都贏得聯賽冠軍，是一支為勝利而打造的球隊，而他們亦奮戰至最後。他們很厲害，但我們也沉着應戰。」哥帥續道。「人們認為打入歐聯決賽，是一件很容易的事情，但其實這證明了我們在對上四、五年的努力沒有白費。這班球員每一日都保持着穩定的水準，我們在首回合射穿人牆取得一個入球，今仗上半場（PSG中堅）馬昆奴斯哥利亞又有一次攻門中楣，其實只要稍有差池，隨時也會出局。」

哥迪奧拿又特別讚揚今仗未有獲派上陣的隊員。「我真的很自豪，特別是對今仗未有上陣的球員。他們每一個人都值得擁有上陣機會，所有人都曾作出貢獻，現在正是好好享受的時候。我們要贏下聯賽冠軍，之後就會有兩、三個星期備戰歐聯決賽。」

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