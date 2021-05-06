據西班牙馬卡報報道，今季由皇家馬德里外借至熱刺的翼鋒加里夫巴利，在季初雖然上陣機會不多，惟近期領隊摩連奴被炒，改由賴恩美臣出任暫代領隊後，巴利已經連續兩輪踢正選，而且交出不俗的表現。因此目前熱刺除了物色新領隊之外，同時亦希望與皇馬進行有關續借巴利多一年的談判。

此前在摩連奴仍在執教熱刺期間，巴利在聯賽上陣過14場，而其中8場是以後備身份上陣。不過自從美臣成為了暫代領隊之後，巴利即時獲得解凍，連續兩場聯賽擔正之餘，巴利亦不負所望攻入4球，其中上仗對陣錫菲聯更是事隔9年再於熱刺大演帽子戲法。雖然此前巴利已明確表明，自己的計劃是為熱刺效力一季之後，然後在下季重返皇馬再決定自己的未來。

目前巴利與皇馬的合約會在2022年的夏天到期，這次巴利外借至熱刺，其實後者無需支付任何租借費，只需負責向巴利支付24萬鎊（約260萬港元）的周薪，有指當初外借熱刺時合約當中包含續租一季的條款，意味着熱刺可以同樣的條件再借巴利一個球季，不過大前提是要得到皇馬以及巴利方面的同意。

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