周三下午於香港仔運動場上演的港超聯賽事，冠忠南區憑夏志明連中三元，加上佐佐木周完場前射入12碼，以4:1擊敗近況大勇的晉峰，賽後壓過對手升上第五位。

足總少有地安排周中下午賽事，但今仗仍有308名球迷入場，有球迷笑言今日請病假到場觀戰。主場出擊的南區在開賽14分鐘就有斬獲，夏志明門前頭槌建功，為南區先開紀錄。賽前兩連勝的晉峰有不少攻勢，但都未能追成平手，半場南區領先1:0。

易邊後僅五分鐘，夏志明再建一功，為南區領先到2:0。這位南區快馬再於64分鐘門前射入，完成帽子戲法，亦助南區領先到3:0。晉峰其後有費利浦薩破蛋，但完場前陳廣豪博到12碼，佐佐木周射入，最終南區以4:1擊敗晉峰，賽後兩隊同得12分，但冠忠南區以較佳對賽成績，反壓晉峰升上第五。

今仗先列後備的南區主教練列文賽後表示，早料到晉峰不易應付，特別是對手近仗展現出其進攻的威脅，對球隊全取三分感到滿意；晉峰中場卡爾特納就表示，四日兩賽對球隊體力是極大考驗，又指天氣炎熱，不理解為何賽事安排在下午而非晚上舉行。

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