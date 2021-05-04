曼城周二在歐聯四強次回合，憑着翼鋒馬列斯梅開二度，於主場以2:0擊敗有基利安麥巴比缺陣、加上迪馬利亞在下半場領紅牌被逐的巴黎聖日耳門（PSG），兩回合計贏4:1，首度躋身這項賽事的決賽。藍月亮早前已捧走英聯盃，在英超榜首亦有13分領先優勢，只要在月尾贏得球會史上首個歐聯錦標，便可成為三冠王。

PSG首回合在主場以1:2落敗，前鋒基利安麥巴比更因為小腿有傷，只能先列後備，令教練普捷天奴要改派莫路伊卡迪，與尼馬及迪馬利亞與組成三箭頭。客軍一開賽便採取主動，便曼城於11分鐘得到一次快速反擊機會，奇雲迪布尼的射門省中對方守衞改變方向，馬列斯乘勢在右路小禁區窄角度射入，為主隊先開紀錄。

PSG失守後進一步加強攻勢，18分鐘，馬昆奴斯哥利亞頭槌攻門中楣不入，36分鐘，安達靴里拉的射門又未能命中目標，曼城半場保住一球領先優勢。

雙方在易邊後加快節奏，54分鐘，菲爾科頓在禁區外起腳勁射，但被PSG門將基羅拿華斯擋出，曼城未能拉開比分。63分鐘，曼城再藉一次快速反擊，由馬列斯在門前接應科頓的地波傳中，輕鬆射成2:0。

69分鐘，迪馬利亞在開界外球時遭費蘭甸奴阻撓，沉不住氣出腳踩向對方，結果被球證直接以紅牌驅逐離場。多踢一人的曼城繼續控制戰局，但再無入球進賬，最終贏2:0完場，總成績贏4:1過關。這除了是曼城首度晉級歐聯決賽，亦是該隊自1970年贏得歐洲盃賽冠軍盃後，51年來首次打入歐洲賽事冠軍戰。

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