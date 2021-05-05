過去帶領「地上最強」的巴塞隆拿勇奪兩屆歐聯冠軍的哥迪奧拿，自10/11球季之後，過去十年執教拜仁慕尼黑及曼城皆無法帶隊闖入歐聯決賽，更被球迷戲稱哥帥在沒有美斯的情況下難再圓歐聯夢。直至周二哥帥終帶領曼城首度晉身歐聯決賽，同時就成為歐聯改制後，第7位帶領兩支不同球隊打入歐聯決賽的西班牙主帥。

目前哥帥被視為世界上最佳的領隊之一，可惜對上一次領軍闖入歐聯決賽，已經要數到他仍在執教巴塞的10/11球季，即使12年離開巴塞之後轉執教拜仁慕尼黑，則是連續三季止步於四強。哥帥16年執掌曼城的帥印之後，雖然已經贏過兩次英超冠軍，不過在歐聯賽場上仍然無法取得突破，而且開始受到外界的質疑。

其實哥帥於16年開始執教曼城後，球迷認為這名西班牙名帥在手執一支擁有「無限金錢」的球隊，在歐聯上必定有一番成績，可惜首個球季就在16強被該屆的黑馬摩納哥踢出局，而隨後三季就於分別於八強不敵利物浦、熱刺及里昂。執教曼城長達5年的哥帥，這次終結三度於八強飲恨的宿命，事隔10年再入歐聯決賽，而哥帥更成為1992年歐聯改制之後，帶領兩支不同球隊打入決賽的主帥，此前6位分別為希斯菲特、雲高爾、摩連奴、希歷基斯、安察洛堤及高普。

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