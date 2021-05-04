榜首墨爾本城今季作客表現遜主場，在周三的澳職到訪下游的珀斯光輝時，主帥基斯諾保又未能親自督師，隨時有失分可能。由於光輝近季鬥墨城表現並不失禮，合心水的話可博受讓半/一的光輝下盤。（球賽編號：星期三21；今日7:20pm開賽）

墨爾本城目前以18戰得35分居首，領先次席的中岸水手3分並少踢2場，形勢不俗。不過，墨城今季其實不時於客場失分，今季聯賽作客只得4勝2和4負，近4場聯賽作客更有3場都失分。另外，墨城有教練卡斯路保因踢慈善賽而十字韌帶撕裂，今訪光輝時未能督師，或影響臨場調兵遣將，就算幾近「夫添」也不宜過份高估。光輝目前排尾三，近6仗僅1勝2和3負，不過鬥墨城往績不俗，近6次獲2勝3和1負，今役又或有前鋒安迪基奧治擔正，受讓值博。

至於布里斯班獅吼迎西部聯一役，則可以直取兩隊打和。獅吼近況回升，近6場3勝3和，今役又料有後衞賓迪爾修夫復任正選，配合主力如前鋒雲素賀爾斯等，面對有中場域陀辛捷士停賽的西部聯，相信坐和望贏。不過，是役取和波是因為獅吼主場勝率低，只得兩勝，近四場主場更全部和波，一於再追和。（球賽編號：星期三20；今日5:05pm開賽）

文：數人

光輝聯賽鬥墨城多不敗

日期 戰果（半場） 讓球主客和（贏/輸） 讓球（贏/輸）

31/01/2021 客勝3:1（2:1） +1（贏） 0/+0.5（贏）

08/03/2020 主負2:3（0:3） -1（輸） 0/-0.5（輸）

25/01/2020 客和0:0（0:0） +1（贏） 0（和）

06/12/2019 客勝3:0（1:0） +1（贏） 0/+0.5（贏）

03/03/2019 客和2:2（0:2） -1（輸） 0/-0.5（輸）

19/01/2019 客和0:0（0:0） +1（贏） 0（和）

獅吼近仗主場常和波

日期 賽事 戰果（半場）

01/05/2021 澳職 和威靈頓鳳凰0:0（0:0）

03/04/2021 澳職 和西悉尼流浪者1:1（0:1）

06/03/2021 澳職 和FC悉尼1:1（1:0）

14/02/2021 澳職 和紐卡素噴射機0:0（0:0）

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榜首士砵亭為繼續向聯賽錦標邁進，在周三的葡超作客里奧艾維時必全力以赴。里奧艾維亦要搶分護級，但球隊實力遜士砵亭，既然勝2:0是士砵亭今季最常見波膽，今役就要士砵亭勝2:0。（明日4:15am開賽）

士砵亭對上一次奪葡超錦標原來已是2001/02球季，故球隊份外珍惜榜首位置，目前士砵亭以30戰得76分居首，領先次席的波圖六分，現只餘下四輪賽事，為保一哥位，周三訪尾四里奧艾維時必定去盡。士砵亭今役有後衞干卡路恩拿斯奧復出，中前場柏祖干卡維斯把握力強，無懼作客要搶分護級的里奧艾維。由於士砵亭今季常勝2:0，於客場曾五次以此比數勝對手，今役可追2:0。

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