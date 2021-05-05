周四晚八時於旺角大球場將上演一場港超聯賽事，由愉園對天水圍飛馬，前者有主教練鮑家耀上訴失敗，繼續停賽，將由潘文迪續領軍。飛馬主教練郭嘉諾就指，要嚴防愉園兩位外援羅拔奧度及查理史葛。

愉園已經五場不勝，現僅以9分排在榜尾，球隊最近傷兵甚多，上月對晉峰一仗更曾以全本地陣容正選出戰，最終以0:3大敗。愉園多位主力，包括外援查理史葛和羅拔奧度都已復出，但中場米基爾今仗需要停賽，影響組織能力。愉園若今仗全取三分，可壓過流浪暫時升上第8位。

飛馬在復賽後表現越來越好，現在以1分之差領先多踢一場的理文排在聯賽第3位，上仗對爭標分子東方戰至最後一刻才被絕殺而未能搶得分數。飛馬晉身「爭標組」目標已成，且數字上仍有爭標可能，但更重要是保住聯賽季軍之位，爭取來屆出戰亞洲賽。然而，飛馬在未來18日內需出戰五場比賽，主教練郭嘉諾表示，首要目標是完成餘下兩場首階段賽事，他說：「未來兩場都不是容易應付，我們必須先取次循環餘下6分。」他亦點名指羅拔奧度和查理史葛兩人具威脅，要特別應付。

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