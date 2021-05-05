2021壁球主席盃今日（周三）假香港壁球中心開鑼，港隊前一哥李浩賢（Max）去年九月遭遇車禍後首次亮相正式賽事，並於首圈過關，Max賽後指車禍後曾擔心未能再拾球拍，慶幸最終能健康回歸，「打唔打返波就後話啦，最緊要人無事先。」

33歲的李浩賢去年九月於屯門公路駕駛期間失控撞壆致肋骨骨折，留院超過兩周後出院。闊別賽場多月，他今日正式復賽，首圈直落三局（11:0、11:1、11:3）淘汰小將羅泊棋。Max賽後透露車禍後肋骨變形、爆肺，血壓和心跳亦受影響，他一度以為會就此退役，「當時喺車聞到汽油味係有啲擔心，去到醫院無情情話要做手術，又爆肺，好多嘢困擾，但好多人同我講健康最重要，打唔打返波就後話啦，最緊要人無事先。」休養數月，經歷多次身體檢查，他兩個月前才正式復操，「依家條氣好啲，冇咁chok，我爆咗肺後唞氣唔係幾好，諗返之前生活仲衰過退役，郁都冇得郁。」他指現已告痊癒，生活無礙，惟肋骨變形影響打球動作，「有啲動作做唔到，例如做唔到掌上壓，因為（肋骨）下面一堆神經線，對打壁球唔會話好大影響，係打波有啲位係練唔到，冇辦法。」Max形容現時能重新打球已是一項成就，談及未來比賽及目標時，他笑言會「盡做」，努力提升個人水平。

今次主席盃為去年初肺炎爆發以來首項公開予觀眾入場的壁球賽事，多名港將皆有報名，比賽一連四日上演，明日的八強事將於香港壁球中心表演場舉行，二號種籽李浩賢外，頭號種籽葉梓豐今日擊敗杜韋諾，八強會對黃祉謙，女子組方面，頭號種籽廖梓苓會鬥謝依霖，二號種籽何子樂將與新星陳善鈺爭四強席位，前者今以局數3:0（11:3、11:2、11:2）擊敗衛思穎晉級。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波